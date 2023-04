La transition écologique, le développement économique et l’éducation au coeur du nouveau programme européen

Ce vendredi 14 avril 2023, le conseil régional a présenté les grandes lignes de son nouveau programme européen qui représente plus d’1 milliards 500 millions d’euros d’investissement jusqu’à 2027. 85 fiches actions misent en place avec les dons Feder et FSE ont été publiées en ligne et sont dès ce jour mobilisables par la population et les porteurs de projets. Parmi les huit axes prioritaires de travail, le développement économique, l’éducation, la santé et la transition écologique et énergétique (photo : sly/www.imazpress.com).

Huguette Bello, présidente du conseil régional a lancé la présentation du nouveau programme européen : "Financièrement, ce programme est le plus important de toutes les régions de France. Il a été le premier des régions ultra périphérique à être adopté. Sa mise en œuvre opérationnel marque un moment extrêmement important pour les réunionnais. C'est aussi le moment de rappeler combien l’Europe a contribué et continue de contribuer au développement de notre territoire" a-t-elle exprimé.

Depuis 35 ans, les fonds européens sous forme de programme régionaux (Feder) ont permis de financer de nombreux projets à La Réunion. Des financements publics qui concernent les porteurs de projets mais plus largement tous les réunionnais selon la présidente de Région. "L’argent public doit être utilisé à bon escient et profiter aux réunionnais" a-t-elle lancé.

- Des demandes de projets facilitées –

Pour toute demande d'aide Feder, quatre nouvelles directions thématiques ont été mises en place pour accompagner et orienter au mieux les porteurs de projets qui souhaitent soumettre un dossier. De plus, une plateforme numérique est désormais accessible pour ces démarches.

"Les dossiers peuvent être rebutants pour les entreprises. Nous souhaitons leur apporter une ingénierie pour faire aboutir les dossiers et simplifier leur démarche pour qu’il n'y ait plus seulement 500 bénéficiaires de ces fonds européens mais bien plus. Je souhaite également insister sur le recours aux options de coûts simplifiés pour un allègement significatif des procédures administratifs" souligne Huguette Bello.

Les porteurs de projets pourront ainsi se diriger vers le volet d'action qui leur correspond. Parmi eux, l'économie, l'éducation, la recherche et l'innovation ou encore le développement durable.

- Des fonds européens pour la transition écologique -

Le développement durable et la transition écologique sont des objectifs majeurs de ce nouveau programme européen.

190 millions d'euros sont alloués aux transports en commun et modes de déplacement doux. Tandis que les crédits dédiés à la biodiversité sont multipliés par cinq et passe à 40 millions pour soutenir des actions de préservation. Une dizaine d'opérations de protection seront menées et une quinzaine de forêts urbaines seront mises en place.

Du côté du développement des énergies nouvelles et renouvelable, 65 millions d’euros seront investis pour "un toit solaire pour tous" avec 10 000 logements bénéficiaires. Des actions de lutte contre la précarité énergétique seront aussi menées.

- Un soutien aux entreprises –

Le développement économique a également été évoqué avec plus de 430 millions d'euros dédiés au soutien des TPE et PME réunionnaises.

Les entreprises dans le domaine touristique, la promotion et les aménagements touristiques bénéficieront d'une part de 90 millions d'euros d'aide et d'accompagnement.

Les TPE situées dans les hauts auront également des aides pour faciliter leur développement et la création d’emplois afin de permettre "un rééquilibrage territorial".

En tout, 2650 entreprises seront accompagnées. Les aides seront à la fois directes et indirectes (aide aux filières).

- Favoriser le développement humain et l'éducation –

Autre axe important d'investissement, l'éducation, l'emploi et la formation. Plus de 173 millions d'euros permettront de faciliter l'entrée en emploi des réunionnais par l'accès à la formation et la mobilité.

Le lycée de la mer prévu au Port, le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme et un lycée à Cilaos viendront également s'ajouter à l'offre de formation déjà existante sur l'île et une réhabilitation des centres de formation sera effectuée. 4.250 places supplémentaires seront disponibles dans les établissements soutenues par le projet européen.

"Être éduqué et être formé c'est avoir un métier, une autonomie personnelle financière et pouvoir construire une famille, louer une maison ou même l'acheter. Ces fonds publics doivent servir les 860 000 réunionnais" a affirmé Huguette Bello.

Plus d'information sur le nouveau programme opérationnel européen ici.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com