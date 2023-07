Saint-Pierre : le Domaine des pierres va se transformer en grand pôle économique

Civis, CCIR et Région Réunion

Ce jeudi 20 juillet 2023, la Civis, la CCIR (chambre de commerce et d'industrie de La Réunion) et le conseil régional étaient réunis pour signer une convention d’acquisition du domaine des pierres à Saint-Pierre. Ce terrain qui abritait notamment le parc Exotica va se transformer en nouvel espace dédié au monde économique de La Réunion et du grand sud (Photos : sly/www.imapress.com)

En 2021, la collectivité de la Civis a acquis la parcelle qui abritait auparavant le domaine des pierres et le jardin botanique le parc Exotica jusqu’en 2013. Depuis leurs fermetures respectives, le lieu avait été laissé à l’abandon.

Se situant dans la future grande zone de développement de Saint-Pierre en construction, cet espace a été cédé ce jeudi par l’établissement public foncier de la Réunion à la CCIR. La signature n'est que la première étape du projet précise Pierrick Robert, président de la chambre de commerce.

"Nous allons construire ici un concept innovant qui sera à disposition des entreprises à la fois pour la formation, le developpement et la recherche en agro-aalimentaire mais aussi des services de la chambre de commerce" ajoute-t-il.

Jacques Técher, vice président du conseil régional, a précisé que la collectivité régionale interviedrait pour paeticiper au financement de ce grand projet.

- Pour l’emploi et la formation -

Les 44 650 m2 accueilleront un écosystème propice à l’innovation, la créativité et l’entreprenariat. Ils offriront aux porteurs de projets, jeunes et à l’ensemble des services de la ccir un tiers lieu, un incubateur de projets, un fab lab, des services d’appui pour les entreprises.

Deux restaurants d’application, des salles modulaires de créativité et même un auditorium seront installés en faveur de la formation.

"Cela a toujours été une volonté de ramener des formations dans le sud et je penses que ce projet est un signal fort à la jeunesse" a indiqué Michel Fontaine en tant que président de la Civis.

"Nous avons de nombreuses demandes, nous avons besoin d'espace pour accueillir les jeunes et développer de nouvelles filières comme dans le service à la personne et l'environnement. Nous avons trouvé dans cet ancien omaine des pierres le lieu idéal" développe Pierrick Robert.

- Redynamiser le sud -

"Le bassin sud est aujourd'hui dans une dynamique économique avec la zone de Pierrefonds, la ZAC Rolland Hoareau et les différentes zones industrielles, il y a un vrai besoin d'accompagnement sur mesure. L'aéroport de Pierrefonds est aussi un atout majeur ce qui fera de cette future zone d'activité de Pierrefonds village un endroit stratégique" exprime le président de la CCIR.

La pose de la première pierre du nouveau pôle économique devrait arriver "dans un avenir proche". Le projet représente un investissement de 40 millions d'euros.

Sur cette même zone de Pierrefonds l'installation d'une clinique et d'un collège mais aussi une délocalisation de l'école hôtelière sont également prévus.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com