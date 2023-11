Un nouvel opus signé Réunion Métis et Kromali vous embarque les 1er, 2 et 3 décembre 2023 prochain à la ville de Saint-Paul dans un univers féerique et fantastique où seul l'imaginaire prendra place pour révéler aux yeux du grand public toute la beauté du Territoire de l'Ouest. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)