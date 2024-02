Le Fonds Santé Solid’R du CHU de La Réunion lance deux appels à projets

Deux appels à projet sont lancés par le Fonds Santé Solid’R du CHU de La Réunion. "Après une année 2023 marquée par de nombreuses actions au profit des patients et du personnel hospitalier, l’ensemble du Conseil d’administration du Fonds espère une mobilisation tout aussi importante pour ce nouveau projet solidaire" indique l'organisme dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.imazpress.com )

Le Fonds de dotation Santé Solid’R a pour mission d’organiser et soutenir les actions de mécénat au CHU de La Réunion tout en développant des relations privilégiées avec le tissu économique et social local, ainsi qu’avec les acteurs de la culture présents sur le territoire.

Les thématiques prioritaires retenues sont:

- Le Bien être des patients et des professionnels,

-L’innovation à l’hôpital,

- Les projets soutenant la Responsabilité Sociétale et Environnementale

- Les projets promouvant la culture à l’hôpital

Pour rappel, au titre des deux premiers appels à projets du Fonds, 37 projets ont été financés pour un montant total de près de 260 000 euros afin d’améliorer l’amélioration des conditions de vie des patients du CHU de La Réunion.

Tous les premiers lundis de chaque mois, depuis mai dernier, un épisode du magazine « Ansanm, pour une santé solid’R », diffusé sur Antenne Réunion, présente une action financée par le fonds de dotation du CHU de La Réunion. Ce magazine, diffusé à une heure de grande écoute, juste avant le journal télévisé, met en lumière les projets validés et donne à voir en toute transparence, au grand public, les actions ayant bénéficié de l’investissement de nos mécènes.

Le nouvel appel à projet du Fonds Santé Solid’R Le Fonds de dotation Santé Solid’R du CHU de La Réunion invite toutes les associations ou les personnes souhaitant porter une action, dans le cadre des objectifs qu’il poursuit au bénéfice des patients hospitalisés à candidater dans

le cadre de son nouvel appel à projet.

Ce nouvel appel à projet se déroulera en 3 phases :

- Du 30 janvier au 15 mars 2024 : Lancement de l’appel à projet et reccueil

des candidatures

- Du 16 mars au 10 avril 2024 : Instruction et analyse des dossiers de

candidatures

- Retour vers les porteurs de projet au plus tard le 30 avril 2023.

Qui peut candidater ?



Cet appel à projets concerne tout organisme à but non lucratif, éligible au mécénat (tel que défini aux articles 200 et 238bis du Code général des impôts) et dont l’action est menée sur le territoire de La Réunion.

Quels sont les projets éligibles et les thématiques prioritaires?

Le projet s’inscrit dans l’un des 4 objectifs suivants : Le développement du bien-être des patients et des professionnels, l’innovation à l’hôpital, la culture à l’hôpital, le développement de la responsabilité sociétale et environnementale du CHU et de ses partenaires.

- Le projet peut être mis en œuvre dans un délai d’un an et s’appuie sur

des acteurs locaux et partenaires.

- Il bénéficie de financements complémentaires et repose sur un budget

précis et détaillé.

- Ses objectifs sont concrets et leurs résultats constatables et mesurables.

