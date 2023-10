Le groupe Ziskakan en concert à Saint-Pierre

Le groupe au 43 ans de carrière donnera un concert ce vendredi 27 octobre 2023 au Kerveguen à Saint-Pierre. (Photo www.imazpress.com)

Ziskakan en concert au Kerveguen, ne ratez pas cet évènement incontournable!

En 43 ans de carrière, le groupe a œuvré pour la reconnaissance et la popularisation du maloya et de la culture créole. S’inspirant du style musical réunionnais autrefois interdit par les autorités coloniales françaises.

Depuis 1979 le groupe à su faire voyager sa musique autour du monde et obtenir la reconnaissance de l’autre côté de la mer. Toujours actif aujourd’hui, le groupe continue de célébrer culture et tradition par sa musique et tend la main aux générations futures avec leur nouvelle formation, en donnant de nouvelles couleurs au répertoire avec par exemple Shakti, un artiste mauricien joueur de Tabla.

Retrouvez Gilbert Pounia et ses artistes ce soir au Kerveguen