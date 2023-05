Saint-Pierre : le nouveau réservoir de Dassy irrigue le sud en eau

Le réservoir de Dassy à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre) a été inauguré ce mercredi 24 mai 2023. Ce nouveau dispositif crée une plus grande capacité de stockage de l'eau dans le sud y compris dans les hauts. Alors que les coupures d'eau se multiplient, le projet devrait les minimiser mais également permettre une meilleure irrigation des terres agricoles (photos : sly/www.imazpress.com)

Ce nouveau réservoir de 20.000 mètres cube porte à 30.000 mètre cube la capacité de stockage en haut du territoire sud.

Serge Hoareau président de la Société d'Aménagement des Périmètres Hydroagricoles de l'île de La Réunion (SAPHIR) rapelle que cette inauguration arrive après la réhabilitation du barrage du Bras de la plaine et l'extension du périmètre irrigué du bassin sud.

"Il était essentiel après ces aménagements d'augmenter les capacités de stockage de cet or blanc pour irriguer les périmètres des agriculteurs mais aussi répondre aux besoins des ménages et des industriels" développe-t-il.

- Favoriser le développement économique dans le sud -

Le projet souhaite accompagner le développement économique de Saint-Pierre et plus largement du sud où la population augmente et les entreprises fleurissent.

"Il faut que l'augmentation de la population s'accompagne des ressources d'eau nécessaires au quotidien. On était sur le fil avec le réservoir inital de 10.000 mètres cube. Avec ce bel équipement nous avons quelques belles années devant nous" poursuit Serge Hoareau.

Cyrille Melchior a également souligné l'importance de la mise en place de ce nouveau réservoir pour le bien de la population et des agriculteurs.

"Nous sommes heureux pour les familles qui vont bénéficier de nouvelles ressources en eau et éviter les coupures de robinets mais aussi pour les agriculteurs parce que si il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'agriculture" explique le président du conseil départemental.

Amener l'eau le plus haut possible pour les agriculteurs est d'ailleurs l'un des objectifs. "Dans l'ouest, nous allons jusqu'à 600 mètres d'altitude. Nous pouvons monter jusqu'à 1.000 metres si il le faut pour récuperer des terrains en friche" ajoute-t-il.

Le Département a mentionné vouloir "plus de sécurité alimentaire" en augmentant la production agricole de l'île. "Pour cela, l'irrigation est importante et cette eau est nécessaire" exprime Cyrille Melchior qui veut continuer de développer l'irrigation sur l'île notamment dans l'est.

