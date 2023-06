Le permis de conduire social pour aider les jeunes portois

Des jeunes qui ont décroché leur permis ou qui vont passer leur examen de conduite ont eu une rencontre ce vendredi 16 juin 2023 avec les élus de la ville du Port et le vice-président du Centre communal d'action sociale (CCAS), qui a rappelé que la mobilité est un levier essentiel. Les jeunes conducteurs ont pu partager leur expérience, leur difficulté et ont fait ressortir l’importance de disposer du permis de conduire dans une démarche de formation, d’insertion sociale et professionnelle. Pour la période 2022-2023 38 demandes de bourse au permis de conduire ont été validées. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville du Port)

La Bourse au Permis de Conduire a été introduite en 2018 par la Ville du Port, via le CCAS et avec le Conseil départemental. Elle s’inscrit dans une démarche innovante intitulée "permis de conduire social" dans le cadre du pacte de solidarité territoriale. Cette bourse s’adresse aux 18 à 31 ans, résidant sur la commune depuis plus de 3 mois et ayant un projet d’insertion professionnelle identifié pour lequel le permis de conduire est indispensable.

Parmi les autres critères : une inscription dans une école de conduite située sur le territoire Portois, être titulaire de l’attestation de scolaire de sécurité routière (ASSR) et avoir réalisé la journée d’appel.