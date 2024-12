Le Port : 1.200 arbres plantés par des enfants sur les berges de la rivière des Galets

La ville du Port s’est associée au Département, engagé dans un programme de reboisement de l’île intitulé "1 million d’arbres pour La Réunion". Dans ce contexte, 600 élèves des écoles de la Rivière des Galets mettent en terre sur 4 jours, 1.200 arbres et arbustes endémiques et indigènes de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

Il s’agit de créer une micro forêt sur les berges arides de la rivière. Dans le cadre du projet Fil vert destiné à valoriser les espaces verts et naturels du territoire et à établir une connexion entre ces espaces, les berges se transforment avec des aménagements et la transplantation d’arbres.