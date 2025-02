Le Port : des élèves créent une tortue grâce à des bouchons en plastique

Le vendredi 7 février 2025, des élèves de CE1 et CE2 de l’école Laurent Vergès, à la Rivière des Galets, ont réalisé une fresque avec des bouchons en plastique. Les enfants ont cousu, "méthodiquement et avec concentration", 1.254 bouchons, pour reproduire une tortue. Selon la commune, le reste des 6 kg de bouchons récupérés à la Rivière des Galets seront rapatriés en métropole pour être utilisés dans d’autres ateliers menés par des associations dont "Recycler en s’amusant". Cette dernière est à l’initiative du projet "Sauvons les tortues", regroupant 13 établissements scolaires de l'île, soit plus de 4.000 enfants. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)