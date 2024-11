Économie sociale et solidaire : 1.500 visiteurs en visite à la Halle du Port

Les 8 et 9 novembre 2024, les Galeries circulaires du Port ont attiré près de 1.500 visiteurs. Cette initiative de la commune se veut un "modèle d’innovation dans le domaine de l’Économie sociale et solidaire (ESS)". Les visiteurs ont pu découvrir une large gamme de produits, de l’ordinateur au mobilier, en passant par le vélo et les légumes biologiques proposés par les associations du territoire. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Le Port)

Ce rendez-vous mensuel a aussi "permis à Synergie Péi, l’Entreprise à but d’emploi (EBE) en lien avec le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée d’écouler 11 tonnes de matériaux", assure la mairie.

Les Galeries circulaires et la brocante aux matériaux, seront de retour ce mercredi 13 et ce jeudi 14 décembre 2024 à la Halle des manifestations du Port.