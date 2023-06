Le Port: 28 étudiants de l’École Supérieure d’Art diplômés.

Ce vendredi 16 juin 2023, 28 étudiants de Licence et de Master de l’Ecole Supérieure d’Art de la Réunion ont été diplômés. Présente lors de la cérémonie de remise de diplôme, Annick Le Toullec adjointe au maire du Port a salué les efforts et l’implication des étudiants, de l’équipe éducative et des partenaires. "Je vais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre âme artistique pour faire de notre territoire un terreau d’excellence, un creuset d’innovation et un foisonnement identitaire" a fait ressortir l’élue dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: ville du Port)

28 étudiants de Licence et de Master de l’École de l’École Supérieure d’Art de La Réunion (ESAR) ont reçu leurs diplômes, le vendredi 16 juin 2023 notamment des mains d’Annick Le Toullec adjointe au maire du Port, déléguée à la Culture. L’élue a salué les efforts et l’implication des étudiants, de l’équipe éducative et des partenaires. « Je vais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre âme artistique pour faire de notre territoire un terreau d’excellence, un creuset d’innovation et un foisonnement identitaire » a fait ressortir l’élue.

Annick Le Toullec a rappelé que l’action municipale s’est traduite par l’organisation de conditions favorables à la création artistique, à sa diffusion et à son renouvellement dans le respect de la liberté de création et de la liberté de programmation. Elle comprend aussi le développement d’une formation aux métiers culturels de grande qualité, la préservation et la valorisation de notre patrimoine pour garantir, aujourd’hui, son accessibilité au plus grand nombre et, demain, sa transmission aux générations futures.