Le Port : "4 épices, Resto La Kour" art et gastronomie en pied d’immeubles

C’est un projet inclusif et intergénérationnel qui a été déployé au cœur du quartier de la Rose des Vents et ses 225 logements sociaux au Port. "4 épices, Resto La Kour" mise sur l’art et la gastronomie. Jeudi 28 novembre 2024, une quinzaine d’habitants étaient mobilisés aux côtés du chef de La Fabrique, Jehan Colson et en présence des élus Guy Pernic et Franck Jacques-Antoine. Objectif : sortir 70 repas avec entrée, plat et dessert, à base de produits locaux et de saison, certains issus des jardins partagés du quartier. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

Piloté par l'association Réunion Métis, en partenariat avec la ville du Port et la SHLMR, ce projet s'articule autour d’ateliers culinaires et d’ateliers artistiques ouverts à tous. Il vise à rassembler les habitants lors de rendez-vous inédits autour de moments de partage et de créativité, favorisant les rencontres, les échanges intergénérationnels et renforçant le lien social. Plusieurs associations de quartier ont participé à cet événement qui proposait aussi des ateliers photo et vidéo, pour renforcer l'attrait des métiers artistiques auprès des jeunes.

Dans une démarche durable de valorisation artistique, les créations issues des ateliers, seront exposées lors d’un festival l’année prochaine.