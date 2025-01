Le Port : 449 enfants ont participé à une journée de cohésion au stade Lambrakis

Pendant ces vacances scolaires, la ville du Port a organisé, au stade Lambrakis, une journée de cohésion entre les 449 enfants des centres de loisirs et les équipes d’animation de la commune. Cette édition a "mis à l’honneur des valeurs fondamentales telles que le partage, l’entraide, la solidarité et la créativité, sensibilisant à la fois les enfants et les équipes d’animation", écrit la municipalité. La journée a été rythmée par un programme riche entre mini-golf, tir à l’arc, ping-pong, initiation au rugby et autres jeux en plein air. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)