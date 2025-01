Le Port : 4800 élèves "accueillis dans de bonnes conditions" pour cette rentrée

Ce mardi 21 janvier 2025, 4800 élèves ont fait leur retour en classe dans les 27 écoles maternelles et élémentaires du Port. Afin de les accueillir dans les meilleures conditions, les salles de classes, aux jouets en passant par les lits des enfants, les réfectoires et les cours d’écoles ont été nettoyés et désinfectés par les 360 agents communaux affectés dans les écoles. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)

Par ailleurs, la ville du Port a procédé pendant les vacances scolaires à plusieurs travaux d’amélioration au sein des établissements :



- Installation de 350 ventilateurs dans les classes, réfectoires et salles d'activités.

- Sécurisation de cours d’école.

- Aménagement des salles de classe Passerelle.

- Installation électrique dans le cadre du programme "École numérique".

- Poursuite du déploiement d’ordinateurs.

- Rénovation de sanitaires.

- Réfection et peinture de plusieurs salles de classe, façades.

A travers ces travaux, la ville du Port poursuit son engagement à proposer aux élèves un cadre de vie agréable favorisant les apprentissages scolaires, et une restauration de qualité.

L’éducation et l’accompagnement des plus jeunes sont des priorités fortes pour la ville. Elle souhaite ainsi garantir l’égalité des chances à chaque enfant scolarisé et met en œuvre toutes les actions et les dispositifs nécessaires favorisant la réussite portoise. À tous les élèves, au personnel enseignant et non enseignant : une bonne rentrée.