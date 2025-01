Le Port a accordé une subvention de 10.000 euros en soutien à Mayotte

Le samedi 14 décembre 2024, le cyclone tropical Chido a durement frappé Mayotte. Dès les premiers instants, la ville du Port s’est montrée solidaire avec les Mahoraises et Mahorais. Le maire et le président du CCAS du Port, Olivier Hoarau, a appelé les autorités locales à s’unir pour agir en coordination en faveur des sinistrés. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Port)

La ville du Port décide de faire face à l’ampleur des destructions en venant en aide à la population avec une subvention, la ville du Port accompagne les initiatives de solidarité envers Mayotte.

Et pour aller plus loin, la ville du Port, via son CCAS, a attribué, lors de son conseil d’administration du lundi 23 décembre 2024, une subvention exceptionnelle de 10.000 euros à la Croix-Rouge (gestionnaire de la PIROI) et à la Banque alimentaire des Mascareignes, soit 5.000 euros par opérateur, pour contribuer notamment à l’approvisionnement de Mayotte en matériel d’urgence et denrées alimentaires.