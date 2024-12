Le Port a mis en place les rencontres de l'économie sociale et solidaire

Le jeudi 5 décembre 2024, la ville du Port a organisé les rencontres de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour l’emploi au centre Paulette Adois Lacpatia. Cette rencontre a eu pour objectif de favoriser la création de passerelles concrètes (périodes d'immersion professionnelle, formation, accompagnement) entre les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) et les entreprises, particulièrement dans ces secteurs : maritime, ESS et développement durable. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)