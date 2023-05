Tempo Latino, c'est une sélection de cinq films en provenance de Colombie, du Brésil, du Mexique et de Cuba diffusée au cinéma Casino du Port les 2 et 3 juin 2023. Parmi les séances, “L’oubli que nous serons” de Fernando Trueba (2021), “Guantanamera” de Tomas Giutierrez Alea et Juan Carlos Tabio (1996), “À nos enfants” de Maria Mederos (2022), “Matar a Jesus” de Laura Mora (2019) , “Et… ta mère aussi” de Alfonso Cuaron (2001). Les séances sont gratuites.