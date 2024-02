Le Port : aucune augmentation des impôts en 2024

Le Conseil municipal du Port s’est réuni ce jeudi 1 er février 2024 sous la présidence du maire Olivier Hoarau. Le budget primitif de 2024 a été voté avec la décision de n'effectuer aucune augmentation des impôts. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Le conseil municipal de la ville du Port s’est réuni le jeudi 1er février sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. La vingtaine de dossiers à l’ordre du jour a été adoptée. Voici les principales délibérations :

• Le budget primitif 2024 adopté

Aucune augmentation des impôts en 2024 au Port. C’est la décision prise par le Conseil Municipal, le 1er février, en adoptant le budget primitif de la Ville.

Le budget primitif du Port repose sur une gestion rigoureuse assurant à la commune des bases solides.Ce budget traduit la détermination de l’équipe municipale de tenir ses engagements envers les Portoises et les Portois, à savoir ne pas augmenter impôts, tout en poursuivant un programme d’investissement ambitieux.

- En section de fonctionnement



Le budget primitif s’équilibre à 73,2 millions d’euros. En 2024, une évolution des charges de personnel de 7,3% est prévue, soit une prévision de 44,5 millions d’euros pour satisfaire aux besoins de recrutement et répondre aux nouvelles obligations réglementaires.

Le niveau des subventions aux associations et établissements d’enseignement est maintenu à hauteur de 4,2 millions d’euros. La subvention de la Ville au CCAS connaît une augmentation de 0,6 millions par rapport à 2022, pour atteindre 6,7 millions d’euros afin de conforter le niveau d’intervention en matière d’action sociale.

- En section d’investissement



Le budget primitif s’équilibre à 18,9 M€. La capacité d’investissement inscrite au budget primitif atteint 9,8 M€. Les dépenses sont principalement financées par le FCTVA (1,7 M€), les subventions (1,6 M€), les cessions (3,4 M€) et l’emprunt (5 M€).

"On a fait des progrès significatifs ces dix dernières années sur la maîtrise de la situation financière. Il n’y a pas eu de dépenses inconsidérées. Le taux d’endettement a été réduit de moitié. Nous avons retrouvé une capacité d’investissement importante de 10 millions d’euros et notre taux de cofinancement est de 25%. Ce qui nous permet de déployer les grands projets de notre mandature, le programme pour lequel les Portois nous ont fait confiance. En 2024, nous avons atteint 24 millions d’investissement, c’est un niveau jamais atteint. Nous sommes aujourd’hui à 75% de réalisation de notre programme", a souligné Olivier Hoarau avant de conclure «"La Ville du Port a aujourd’hui une nouvelle image, celle d’une ville dynamique et attrayante".

• Budget primitif 2024 – Valorisation des eaux traitées en sortie de station d’épuration

Le budget primitif portant sur la valorisation des eaux traitées en sortie de station d’épuration (VETSSE) a également été approuvé par les élus du Conseil Municipal. Le process proposé par la Ville est basé sur un traitement par osmose inverse, technologie garantissant une grande qualité de l’eau.

Pour mémoire, le Préfet a pris en février 2018 un arrêté portant sur l’autorisation du projet de réutilisation des eaux usées. Cependant cette autorisation est assortie de dispositions techniques le rendant impossible.

La Ville, soutenue dans sa démarche par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Ecocité et ses membres, poursuit les discussions avec les services instructeurs locaux et les ministères de la Transition Ecologique et de la Santé afin de faire évoluer la réglementation, cette dernière ne prenant pas en compte la qualité de l’eau traitée.

En parallèle, une demande de dérogation nationale a été faite auprès du Premier ministre par courrier du 23 décembre 2020, cosigné par le Président du Territoire de la Côte Ouest, le Président du GIP et le Maire de la Commune de Le Port.

Les épisodes de sécheresse survenus en France Métropolitaine ont questionné sur le bon usage et la juste répartition de la ressource en eau.

Le gouvernement s’est engagé, au travers des 53 mesures du Plan Eau publié en mars 2023, à encourager les usages d’eaux non conventionnels, incluant la réutilisation des eaux usées. Ainsi, des assouplissements réglementaires sont annoncés.

Ces derniers pourraient permettre d’envisager le passage en phase opérationnelle.

"Il faut souligner les avancées réglementaires pour lesquelles nous nous sommes battus. Notre modèle a été démontré et reconnu. Le gouvernement a retenu certaines de nos propositions. Elles ont d’ailleurs mené à un assouplissement de la démarche. Nous avons développé tout un système de réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des espaces publics. Il y a un impact à venir sur l’amélioration des conditions de vie. Nous allons enfin pouvoir expérimenter un nouveau réseau pour utiliser cette eau traitée et préserver nos ressources", s’est félicité le Maire.

• RHI Rivière des Galets Village – Cession de plusieurs unités foncières au profit de la SIDR

Le Conseil Municipal a approuvé le projet de cession à la SIDR de plusieurs terrains à bâtir situés dans le périmètre de l’opération de résorption de l’habitat insalubre dénommée "RHI Rivière des Galets Village", pour la réalisation de logements locatifs très sociaux (LLTS) destinés au relogement des familles attributaires du quartier. "Une vraie avancée dans la lutte contre l’habitat insalubre" a rappelé le Maire.

• Convention Ville / CAUE

Les élus ont approuvé le projet de convention entre la Ville et le CAUE de La Réunion pour l’animation en 2024, d’ateliers de co-construction avec les habitants dans le cadre du projet de renouvellement urbains des quartiers Ariste Bolon/SIDR Haute.

Cette convention prévoit notamment des interventions, par secteur, auprès des publics scolaires et adultes.

• Projet d’aménagement Kartié Mascareignes – Bilan de la concertation publique

Le Conseil municipal a pris acte du bilan de concertation publique préalable à la réalisation du projet d’aménagement Kartié Mascareignes.

Les témoignages et propositions recueillis durant la concertation préalable du public font apparaître 4 préoccupations majeures pour le futur Kartié Mascareignes : la valorisation de l’histoire des lieux, la programmation de logements, la qualité des espaces publics, la mobilité ainsi que le calendrier de réalisation.

Pour rappel, le programme prévisionnel de construction prévoit la réalisation de plus de 700 logements, 21.000 m2 de commerces et services, et 12 000 m2 d’activités artisanales.

• Désaffection et déclassement de bâtiment

Les élus du Conseil municipal ont approuvé le déclassement du domaine public scolaire, aujourd’hui, libre de toute occupation.

Le premier, situé à l’école Raymond Mondon, accueillera un projet de Musée Numérique porté par la commune dans le cadre du dispositif Micro-folies.

Travaillé en étroite collaboration avec les micro-folies de La Villette, ce projet permettra la création d’un nouvel équipement à destination des scolaires, des classes passerelles et des associations telles que les centres sociaux.

Cet équipement proposera des expériences de loisirs créatifs, un musée numérique ainsi qu’une salle d’écoute immersive et d’expression corporelle.

Les travaux débuteront au deuxième semestre 2024. Le second déclassement concerne l’école maternelle Benjamin Hoarau.

Le local sera mis à disposition de l’IRSAM La Ressource qui accompagne, depuis des années, au sein de l’établissement scolaire, les enfants à déficience auditive et visuelle.