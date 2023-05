Le Port : bientôt la cinquième édition des Rencontres de l'Emploi Dann' Kartié

Les Rencontres de l'Emploi #Dann'Kartié s’inspirent du village de l'Emploi du Port. La prochaine édition aura lieu le jeudi 25 mai, au LCR Honoré de Balzac. Ces journées mettent en relation demandeurs d’emplois et employeurs et offrent une plus grande visibilité aux dispositifs et organismes de l'emploi et de l'insertion présents sur le territoire. En délocalisant cette initiative dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), il s’agit pour la ville (Contrat de Ville) de proposer une action sur-mesure aux Portois, en mobilisant les associations, partenaires et entreprises répondant au mieux au besoin d'insertion de la population. (Photo : ville du Port)