Le Port : clap de fin pour la semaine de l'autisme

L’autisme a été au cœur de conférences-débats au cinéma Casino du Port, ce jeudi 6 avril 2023. Cette rencontre est venue clôturer la semaine de l'autisme, un temps d'échanges et de sensibilisation à ce trouble du développement. Nous relayons ci-dessous le communiqué du Port. (Photo : ville du Port)

Ce jeudi 6 avril, les différents partenaires rassemblés autour de la ville du Port et du CCAS pour sensibiliser la population se sont retrouvés au cinéma Casino.

Au programme : une journée de conférences-débats sur les thèmes : petite enfance et accès aux loisirs, les enfants avec autisme- quels sont les acteurs à mobiliser, l’inclusion sociale des adultes avec autisme et autisme et emploi. Interventions et témoignages de professionnels, diffusion de vidéos et discussions ont marqué ce temps fort du programme 2023.

Cette année encore, la Ville s’est mobilisée pour soutenir associations et familles de La Réunion et pour mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Une marche de sensibilisation et un village de sensibilisation a eu lieu le dimanche 2 avril. Jusqu’au 10 avril, chaque soir, l'hôtel de ville s’illumine en bleu, couleur de l’autisme.