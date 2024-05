Le Port commémore le 8 mai 1945

La traditionnelle cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée ce matin au Monument aux morts sur la place de l’église Sainte-Jeanne d’Arc au Port. Une cérémonie en présence du maire du Port, Olivier Hoarau et des élus du Conseil municipal, des membres du Conseil municipal des enfants, de la députée Karine Lebon, de la conseillère départementale Isabelle Erudel, des représentants des anciens combattants, de la Police Nationale et Municipale et des militaires de la Base Navale. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port (Photo : le Port)

Face aux conflits passés et plus récents, le Maire, Olivier Hoarau, a rappelé avec conviction "de ne jamais porter la désespérance de l’avenir. Nous avons, bien au contraire, à porter espoir en nos cœurs, force en nos bras et l’excellence en notre esprit. Aux lendemains des jours sombres, malheureux et honteux, succèdent des jours lumineux, heureux et glorieux. Car si nous avons à nous souvenir que nos semblables ont vécu le pire, nous avons aussi le devoir de croire que nous avons pour lendemain, la certitude de vivre mieux, de vivre en paix. La paix, si elle doit présider au destin de l’Humanité, doit également conduire nos actes au quotidien".

Pour clore cette commémoration du 8 mai 1945, date historique pour commémorer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne, les élèves de CM2 de l’école Eugène Dayot du Port ont interprété « Le Chant des Partisans ».