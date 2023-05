Le Port : conférence sur l'identité transgenre dans la scène ballroom

Lasseindra et Luna Ninja, deux figures emblématiques la scène queer, ont animé une conférence ce vendredi 26 mai à la médiathèque Benoite Boulard ,dans le cadre du mois des visibilités. à l'honneur

Lasseindra, danseuse queer professionnelle, pionnière du voguing en France (danse identitaire créée par la communauté noire LGBT aux Etats-Unis en réaction au racisme et à la discrimination) et Luna Ninja reconnue comme l’ambassadrice de la culture ballroom à La Réunion, ont animé cette conférence.



Jean-Max Nagès, conseiller municipal délégué à la lutte contre les discriminations a rappelé que le Port est "une ville inclusive". "Nous défendons fermement la conviction que nos politiques publiques doivent s’adresser à toutes et à tous. Il est important de nous assurer que nos idéaux de justice sociale, d’égalité et de solidarité, soient traduits en actes concrets et que personne ne soit laissé sur le bord du chemin" a ajouté l’élu.

La conférence a été suivie de la projection de films retraçant notamment des moments historiques de la ballroom scène.