Le Port : confirmation de la dynamisation du centre-ville

Le lundi 25 novembre 2024, le comité de pilotage du grand marché présidé par le maire Olivier Hoarau s’est réuni. L'objectif de cette réunion était de prendre acte des résultats d’une étude portant sur l’offre commerciale et des modes de consommation. Nous publions le communiqué du Port ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Les grandes lignes d’une enquête en ligne de consommateurs ont aussi été dévoilées puis présentées aux commerçants du centre-ville le mardi 26 novembre 2024, lors d’une réunion en présence de l’élu Zakaria Ali, délégué à la dynamisation du cœur de ville.

Le diagnostic actualisé de l’offre commerciale montre une évolution importante entre 2020 et 2024, avec 104 changements d’activités, ce qui témoigne de la redynamisation du centre-ville du Port. 420 locaux commerciaux sont recensés à l’échelle du centre-ville.

La vacance commerciale est en net recul, plus de la moitié des locaux commerciaux vacants en 2020 ont retrouvé une activité, principalement dans la restauration (26%), des services (18%) et des commerces de beauté. L’enquête en ligne réalisée auprès des consommateurs du 24 octobre au 12 novembre 2024 révèle que les consommateurs (37 % des habitants extérieurs à la ville et 61% des habitants du Port) perçoivent le centre-ville comme plus dynamique.

Des fréquences de visite ont aussi largement augmenté. Le grand marché est identifié comme un levier stratégique pour renforcer l’attractivité du centre-ville. Plusieurs pistes sont évoquées pour redynamiser le grand marché. Entre-temps, sa transformation se poursuit avec notamment les travaux de réaménagement du parvis pour faire du grand marché un lieu de convivialité et de destination.