Le Port : coopération culturelle entre La Réunion et Antibes Juan-les-Pins

Du jeudi 31 juillet au dimanche 4 août 2024, le commune du Port célèbre son festival Jazz dann Port. Dans le but d'enrichir et à dynamiser les échanges artistiques et professionnels, la commune et l'office de tourisme et des congrès d'Antibes Juan-les-Pins ont signé une convention ce vendredi 2 août 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville du Port)

En moins de 40 ans, la Ville de Le Port a accompagné le développement d’une remarquable richesse artistique et a opéré un aménagement significatif de son territoire. Cela en multipliant les portes d’accès à la culture au travers de lieux et d’institutions relevant, notamment du spectacle vivant, du patrimoine, de l’art contemporain et de la lecture publique. Il s’est agi de favoriser tant la création, la diffusion et la formation professionnelle que les pratiques artistiques et culturelles dans leur plus grande diversité.

Dans le domaine de la musique, la municipalité portoise a su notamment créer les conditions permettant d’accueillir sur son territoire la seule « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC) en Outre-mer, le Kabardock. Cet équipement culturel bénéficie désormais d’une solide notoriété auprès du public et est identifié comme un outil précieux par les musiciens et les professionnels du secteur.

À présent et forte de cette réussite, la Ville de Le Port souhaite renforcer son action en confiant à l’association Réunion Culture la conception et la mise en œuvre du festival Jazz Dann’Port qui se veut un grand évènement musical populaire qui fasse vivre et rayonner l’esprit du Port et de La Réunion mettant à l’honneur sa jeunesse, ses artistes, en réunissant les Portois, Réunionnais et visiteurs dans un grand moment de convivialité et de fête irriguant l’ensemble du territoire.

À cette fin, la Ville de Le Port est heureuse d’annoncer la signature d’une convention de partenariat culturel avec l’Office de Tourisme et des Congrès (OTC) d’Antibes Juan-les-Pins qui organise l’un des plus importants festivals de jazz en Europe, « Jazz à Juan », et un marché des professionnels du jazz Jammin’Juan œuvrant à la diffusion des artistes européens émergents.

Ce partenariat, d’une durée de 2 ans, marque le début d'un programme de coopération culturelle gagnant-gagnant visant à enrichir et à dynamiser les échanges artistiques et professionnels entre les deux régions.

Cette année, le saxophoniste de jazz et chanteur de flamenco, Antonio Lizana, artiste émergent découvert à Jammin’Juan se produira en concert ce samedi 3 août à 18h sur la scène Banyan et donnera une conférence musicale sur l’histoire du flamenco jazz, le 3 août à 11h à la Médiathèque Benoîte Boulard.

« La Ville du Port a souhaité s’inscrire dans un partenariat avec l’office de tourisme d’Antibes Juan-les-Pins qui organise pour le compte de sa ville, l’un des plus importants festivals en Europe « Jazz à Juan ». Une des plus belles concrétisations de ce partenariat est la programmation de Antonio Lizana à La Réunion, qui est fier de nous faire découvrir sa musique », a déclaré Olivier Hoarau, maire de Le Port.

« Je suis complètement bluffé par la soirée d’ouverture du festival Jazz Dann Port. On va s’en inspirer chez nous. Nous sommes au début d’une longue communauté de vie entre Antibes Juan-les-Pins et la Ville de Le Port. J’aimerai qu’on fasse quelque chose ensemble à Antibes et à La Réunion chaque année. Nous avons 64 ans d’existence. J’espère que dans 64 ans que Jazz Dann Port aura connu la même longévité que « Jazz à Juan », a souligné Audouin Rambaud, adjoint au maire d’Antibes Juan-les-Pins.

- Un programme de coopération culturelle ambitieux -

A travers ce partenariat, la Ville de Le Port et (OTC) d’Antibes Juan-les-Pins souhaitent enrichir et valoriser leurs programmations artistiques respectives à travers quatre axes :

• L’aide à la professionnalisation des artistes

• Le développement d’un réseau professionnel solide

• Le repérage et l’accompagnement de projets artistiques émergents

• La démocratisation de la culture.

Ces missions seront au cœur des actions menées conjointement par les deux entités, favorisant un échange riche et constructif entre les festivals "Jazz Dann Port" et "Jammin’Juan". Cela se traduit par :

• Examiner la possibilité d'accueillir au moins un projet artistique proposé par chaque organisateur à chaque édition de leur festival respectif, sans que cela constitue un engagement à une programmation systématique ;

• Participer au repérage et à l’accompagnement de projets artistiques de La Réunion et/ou de l’océan Indien, susceptibles de présenter leur candidature aux showcases de Jammin’Juan, et étudier l’opportunité d’accueillir les éventuelles propositions artistiques ;

• S’investir dans toutes autres démarches favorisant la coopération culturelle entre les deux villes ;

• Maintenir une veille artistique ;

• S’investir dans toutes autres démarches favorisant la coopération entre les 2 parties, notamment en matière d’action culturelle ;

• Poursuivre la veille artistique et assurer la continuité des échanges entre les deux équipes, partager des informations, actualités et réflexions sur la vie professionnelle et artistique sur son territoire, en Europe et au-delà pouvant nourrir le partenariat entre les parties.

Ce partenariat incarne une vision partagée d'un enrichissement mutuel à travers la culture et les arts, et illustre une volonté commune de promouvoir la diversité et la créativité.

La Ville de Le Port et l’OTC Antibes Juan-les-Pins sont déterminés à faire de cette collaboration un modèle de coopération culturelle réussie, bénéfique tant pour les artistes que pour les publics des deux régions.