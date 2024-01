Le Port : déploiement du centre d’hébergement et du numéro d’urgence

Le passage du cyclone tropical Belal, au plus près des côtes de La Réunion, est prévu dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 janvier 2024 (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Dans ce contexte, la Ville du Port déploie un centre d’hébergement d’urgence, opérationnel dès 17h00 ce jour :

• Complexe Sportif Municipal - 14 rue des Sans Soucis

Un numéro d’appel unique, joignable 24h sur 24, est à disposition des Portois pour toute urgence liée au passage du cyclone : 0262 42 87 00.

La ville du Port invite les habitants à la plus grande prudence et à se tenir régulièrement informés de l’évolution du phénomène météorologique et des actualités sur le Facebook de la ville.