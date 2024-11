Le Port : des avancées et des perspectives pour un centre-ville attractif et dynamique

Lors du 8ème comité de projet "Action cœur de ville" (ACV), la ville du Port a présenté les avancées et les perspectives de la stratégie de redynamisation de son centre-ville. Ce plan vise à transformer le centre-ville en un espace attractif, vivant et durable, à travers des investissements dans l’habitat, le commerce, la mobilité et la culture. L’avenant au programme - ACV 2 - pour la période 2023-2026 est en cours de signature. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Depuis 2021, différentes études ont permis de poser les bases d’un diagnostic partagé avec les acteurs et de mettre en place des actions concrètes avec les partenaires. Cette stratégie globale consiste à définir l’offre à proposer aux Portois, aux non Portois, et aussi aux 1.000 nouveaux habitants qui arriveront sur le centre-ville d’ici les 3 prochaines années.

- Six grandes thématiques pour l'Action coeur de ville -

- L’habitat

- Le commerce

- Les déplacements

- Les espaces publics

- L’offre culturelle et de loisirs

- L’attractivité de la Ville (Le Port, seule ville ACV à avoir cet axe au niveau national).

Les grands projets engagés sur ces thématiques témoignent d’une ville en mouvement, au service des Portois et de l’amélioration de son attractivité :

- L’amélioration de l’habitat dans les quartiers et le développement du parcours résidentiel plus équilibré ;

- La redynamisation d’un centre-ville plus confortable, plus animé et plus convivial avec une offre de commerces et de services plus adaptée ;

- Et l’ouverture de la ville sur la mer et son port avec un waterfront animé, une darse exploitée, des atouts touristiques.

- Diversification de l’habitat au Port -

Ce sont plus de 500 logements qui seront livrés d’ici les 3 prochaines années sur le centre-ville dans le cadre de cette diversification. Par ailleurs, une étude visant à saisir l’opportunité d’une intervention sur l’amélioration de l’habitat privé est en cours à l’échelle du Territoire de l’Ouest, l’objectif étant d’avoir un dispositif d’accompagnement des propriétaires privés d’ici l’année prochaine.

Le commerce

Pour favoriser une nouvelle expérience client, il s’agit de concentrer, densifier et animer la fonction commerciale du cœur de ville. Les résultats d’une étude portant sur l’offre commerciale et des modes de consommation font ressortir une vacance commerciale en net recul, plus de la moitié des locaux commerciaux vacants en 2020 ont retrouvé une activité, principalement dans la restauration (26%), des services (18%) et des commerces de beauté. 420 locaux commerciaux sont recensés à l’échelle du centre-ville. 37% des habitants extérieurs à la ville et 61% des habitants du Port perçoivent, quant à eux, le centre-ville comme plus dynamique.

Les déplacements

La question des flux et des déplacements est primordiale dans le renforcement de l’attractivité d’un centre-ville. Et cela passe par la diminution de l’utilisation de la voiture particulière, au profit de modes de déplacements alternatifs (modes doux). Il s’agit aussi de renforcer le maillage et la continuité des aménagements cyclables, d’augmenter et de sécuriser l’offre de stationnement vélo avec Kaz Vélo et la mise à disposition de bornes d’outils de maintenance vélo en libre-service.

Les espaces publics

La stratégie passe nécessairement par une action sur le confort urbain et l’image, et s’appuie sur les projets structurants tels que :

- La phase 2 du réaménagement du Parc Boisé

- L’animation de l'espace public du centre-ville par l'art urbain

- La requalification de plusieurs espaces publics structurants du centre-ville, dont le parvis du Grand Marché, le Mail Alain Péters, ...

L’offre culturelle et de loisirs / attractivité

Différents lieux culturels et de loisirs (Médiathèque Benoite Boulard, La Friche, Cinéma Casino) ont été réhabilités (ou en cours) pour répondre à différents usages et renforcer la fréquentation du centre-ville. Et des événements, tels que Jazz dann Port, permettent de construire une identité positive et singulière du Port et de développer une vocation touristique.

Bilan à novembre 2024

Dans le cadre de ce programme Action Cœur de Ville, la Ville investit avec l’ensemble de ses partenaires (État, Action Logement, Banque des Territoires, Territoire de l’Ouest, ...) près de 38 millions d’euros pour la redynamisation de son centre-ville. A ce jour, le programme ACV est à un niveau d’avancement de 90%.