La prochaine édition des Galeries circulaires aura lieu le vendredi 13 septembre et le samedi 14 décembre 2024 à la Halle des manifestations du Port. Cette initiative de la commune portoise favorise le réemploi de matériaux et d'objets dans le cadre de l'Économie sociale et solidaire (ESS). Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port )