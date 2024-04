Le Port : des mini JO pour lancer la semaine olympique

Ce mardi 2 avril 2024, la ville du Port - labellisée "Terre de jeux 2024" a lancé les mini JO. À cette occasion, 1.500 élèves des écoles du Port (du CM1 à la Seconde) se sont réunis "dans un esprit de dépassement de soi, d’excellence et de respect au Stade Lambrakis" en présence des élus du conseil municipal, des marraines et parrain - Leila Lejeune, olympienne de handball, Elvire Teza, olympienne de gymnastique et Daniel Sangouma, olympien d'athlétisme. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photos : sly/www.imazpress.com)

Tout au long du mois d’avril, 10 disciplines olympiques et paralympiques seront à l’honneur sur différents sites sportifs de la Ville telles que la natation, le tennis padel ou encore le cécifoot.

Le 23 avril marquera la cérémonie de clôture des Mini JO. Les élèves engagés dans ce mois olympique seront récompensés en fonction de leur classement.

Cette nouvelle offre sur le territoire permet aux jeunes de vivre l’expérience olympique, d’aller à la rencontre d’athlètes de haut niveau et de pratiquer des activités sportives éloignées du grand public.

Depuis 2014, la Ville du Port poursuit le développement d’une politique sportive favorisant la cohésion sociale fraternelle de la communauté portoise, la continuité éducative et l’intégration des publics les plus fragilisés grâce :

- À la mise aux normes et la réhabilitation des équipements sportifs

- À la promotion de l’activité sportive pour le plus grand nombre, et notamment en milieu scolaire à travers le partenariat avec la Cité Educative.

- À la diversité de ses dispositifs Licence Sportive Pour Tous et Bourses d’Excellence.

- Au partenariat avec le mouvement associatif et sportif pour structurer et développer une offre sportive diversifiée et de qualité.