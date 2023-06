Le Port : deux classes de Mayotte accuellies par les élèves de l’école élémentaire Camille Macarty

Dans le cadre d'une correspondance scolaire, les élèves de CP et CE1 de l’école élémentaire Camille Macarty ont rencontrés deux classes de Mayotte ce jeudi 8 juin 2023 au Port. Au programme de la journée : dégustation de bonbons créoles, échanges et présentation d’une danse traditionnelle et d’un chant créole. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Dans le cadre d'un projet de correspondance scolaire, les élèves de CP et CE1 de l’école élémentaire Camille Macarty ont accueilli deux classes de Mayotte pour un moment d'échange culturel ce jeudi 8 juin 2023, en présence des élus Mémona Patel déléguée à la vie éducative et Annick Le Toullec déléguée à la culture.

Au programme : dégustation de bonbons créoles, temps d'échange entre les correspondants et présentation d’une danse traditionnelle et d’un chant créole.

Cette correspondance scolaire a ravi tous les participants, enfants et adultes, et établi des relations qui ne pourraient que perdurer.

La Ville du Port tend à proposer un cadre de vie agréable, favorisant les apprentissages scolaires. Elle contribue à donner aux enfants et aux jeunes Portois les moyens de construire leur personnalité par l’éducation à l’autonomie.

L’éducation et l’accompagnement des plus jeunes sont ainsi des priorités fortes pour la Ville du Port. Il s’agit de garantir l’égalité de chance à chaque enfant scolarisé. Pour cela, la collectivité met en œuvre toutes les actions et les dispositifs nécessaires favorisant la réussite portoise. À titre d’exemple, la Municipalité met en œuvre depuis 2012 le programme « zéro illettré à la sortie du CP » pour une poursuite de la scolarité sous les meilleurs auspices.

Pour rappel, en 2019, Le Port a été la première ville de l’île à être labellisée Cité Éducative. La Ville, l’Éducation Nationale et la Préfecture sont engagées sous ce label pour intensifier les prises en charge éducatives des enfants de 0 à 25 ans, avant, pendant, et autour du cadre scolaire.