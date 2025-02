Le Port : discussion sur les orientations budgétaires

Le conseil municipal de la ville du Port s’est réuni le mardi 4 février 2025 sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. La séance a été marquée par le débat sur les orientations budgétaires et l’adoption d’une motion relative au maintien des modalités de financement des Parcours emplois compétences (PEC) l’unanimité par les élus. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Mairie du Port)

Dans la motion adressée au premier ministre et aux ministres des Outre-mer et du travail, les élus, à travers l’Association des maires (AMDR), demandent à l’État le strict maintien au même niveau qu'en 2024 de sa contribution au financement minimum de 60% et 25 heures des PEC.

Il est également demandé à l’État de conserver la durée des contrats à 11 mois. Le maire Olivier Hoarau a réitéré sa demande faite au préfet de La Réunion pour "exiger la transparence sur les critères d’attribution ainsi que sur les quotas accordés à chaque commune. Ces petits contrats représentent beaucoup, pour les familles portoises et réunionnaises. C’est une question de dignité pour ceux qui ont besoin de travailler" a fait ressortir Olivier Hoarau.

- Orientations budgétaires -

Le débat sur les orientations budgétaires constitue un acte politique majeur et marque une étape fondamentale du cycle budgétaire. Il permet à l’assemblée d’appréhender les conditions d’élaboration du budget primitif 2025. Le maire Olivier Hoarau a insisté sur les contraintes majeures liées au contexte international et des décisions nationales qui impactent les collectivités.

La capacité d’investissement pour 2025 est de l’ordre de huit à dix millions d’euros. Le maire a annoncé qu’il n’y aura pas d’augmentation du taux d’imposition de la taxe foncière. "Nous sommes sur une année 2025 difficile, mais nous avons encore des capacités à mobiliser des recettes. Ainsi, nous avons décidé de ne pas actionner le levier fiscal, car il n’est pas question d’aller chercher dans le porte-monnaie des Portois " a déclaré le maire Olivier Hoarau.

Tenant compte de la situation socio-économique de la majorité des ménages portois, la collectivité a fait le choix de ne pas actionner le levier fiscal depuis 2018.

- Label "ville et pays d’art et d’histoire" -

Les élus ont approuvé l’adhésion de la Ville à la candidature du Territoire de l’Ouest au label national ́ Ville et pays d’art et d’histoire’. Ce label contribue à la cohésion sociale et favorise la démocratisation de la culture par la sensibilisation à l'architecture, au patrimoine et au paysage, ainsi qu’au renforcement de l'attractivité des territoires et de leur développement culturel, notamment à travers un tourisme de qualité et un soutien à l'emploi culturel.

Depuis 2015, dans le cadre du Pacte culture, la ville a identifié le patrimoine comme un des axes prioritaires de sa politique culturelle. La commune s’appuie sur les richesses de son territoire pour développer une politique des patrimoines et sur son programme d’actions culturelles particulièrement ambitieux et engagé en direction des Portois(es) au travers, notamment, des labels 100 % EAC’, cité éducative et ville musée.

- Intervention d’AESH sur le temps de pause méridienne -

Les élus ont approuvé la convention relative à l’intervention d’AESH sur le temps de pause méridienne dans le premier degré. Ainsi, des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) seront affectés, sur décision du recteur d’académie, à l’accompagnement d’élèves nécessitant une aide humaine sur le temps de pause méridienne afin de participer au service de restauration scolaire.

La réussite éducative est un enjeu majeur pour la ville. Aussi, elle s’inscrit dans une démarche visant à favoriser l’inclusion scolaire. Elle compte sur son territoire six unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), une unité d’enseignement pour les élèves polyhandicapés (UEEP) et une unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA).

- Renouvellement conventions CAUE/ ADIL -

Les élus ont validé le renouvellement des conventions avec :

- le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de La Réunion (CAUE) pour l’accompagnement des particuliers sur des projets de construction ou d’aménagement, la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant.

- l’Agence départementale pour l’information sur le logement de La Réunion (ADIL) pour informer le public en matière de logement et d’habitat (financement des projets, gestion des contrats et des loyers, maîtrise de