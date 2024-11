Le Port : élection du Maire-Enfant et des présidents de commissions

Après l’installation, le 31 octobre 2024, du nouveau Conseil municipal des enfants (CME) du Port pour l’année 2024/2025, les 27 jeunes élus ont procédé ce jeudi 21 novembre à l’élection du nouveau Maire-Enfant mais aussi à celle des nouveaux présidents des 3 commissions thématiques. A l’issue du second tour, c’est Nolhan Juillerot, élève de CM1 à l’école Charles Vendomèle, qui a été élu Maire-Enfant par ses camarades. (Photo : Le Port)

L'élection s'est tenue en présence du maire du Port, Olivier Hoarau, des élus du Conseil municipal, de directeurs d’école et de parents.

Dix candidats au poste de Maire-Enfant ont présenté leur profession de foi.

A l’issue des deux tours de vote, c’est Nolhan Juillerot, élève de CM1 à l’école Charles Vendomèle, qui a été élu Maire-Enfant. Selon la mairie, il souhaite porter plusieurs projets autour des 4 thématiques suivantes : harcèlement scolaire, racisme, écologie, environnement sportif à l’école.

Les trois présidents de commissions ont ensuite été élus à leur tour :

- Kellyah-Anjalie Mulot-Alamélou, élève de CM2 à l’école Léonide Le Toullec, pour la commission École, Citoyenneté et Laïcité

- Aévy Kim De Launay de La Perrière, élève de CM1 à l’école Francis Rivière, pour la commission Environnement et Cadre de vie

- Kayza Lyenna Cadet, élève de CM1 à l’école Gervais Barret, pour la commission Sport, Loisirs et Culture.

"Je suis ravi de voir qu’au Port, autant de jeunes sont investis dans leur école, leur quartier et leur ville. Et surtout, qu’ils ont déjà conscience de la responsabilité publique et collective... En rentrant au Conseil municipal des enfants, vous devenez des ambassadeurs de l’action municipale auprès des adultes et auprès des autres enfants », a rappelé le maire, Olivier Hoarau, après avoir félicité l’ensemble des candidats.



La mairie rappelle que le Conseil municipal des enfants (CME) est un "outil éducatif qui permet un apprentissage de la citoyenneté adapté à l’âge des enfants. Les jeunes élus auront à gérer des projets avec un budget alloué au CME et se familiariser avec le processus démocratique." Le CME compte 28 élus issus de classes de CM1 et CM2.