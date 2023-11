Le Port : élection du maire enfant pour le conseil municipal des jeunes

Ce jeudi 9 novembre 2023, la commune du Port a procédé aux élections du Maire enfant et des présidents de commissions. Shanna Nasser, élève de CM1 à l’école Gervais Barret, a été élue par l’ensemble de ses camarades. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous.

En 2018, la Ville du Port mettait en place un Conseil municipal des enfants (CME) afin de permettre aux plus jeunes de faire l’expérience concrète du fonctionnement de la démocratie et de démontrer leur capacité à s’investir pour leur territoire. Composé de 28 élus de CM1/CM2, une élection partielle du CME est organisée tous les ans pour désigner la moitié du conseil.

Après l’installation, le 5 octobre dernier, du nouveau Conseil municipal des enfants (CME) du Port pour l’année 2023/2024, les 28 jeunes élus ont procédé en ce 9 novembre 2023 à l’élection du nouveau Maire enfant mais aussi à celle des nouveaux présidents des 3 commissions thématiques. Ce, en présence du Maire du Port, M. Olivier Hoarau, des élus du Conseil municipal, de directeurs d’école et de parents.

8 candidats au poste de Maire enfant ont fait leur profession de foi et ont évoqué entre autres la question du harcèlement scolaire en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire.

A l’issue du second tour, c’est Shanna Nasser, élève de CM1 à l’école Gervais Barret, qui a été élue Maire enfant par l’ensemble de ses camarades. Parmi les projets qu’elle souhaite porter : "inciter les élèves à prendre le goûter de la cantine, favoriser le compostage des déchets, arrêter le harcèlement scolaire, amener de nouvelles activités sportives à l’école et entretenir une correspondance avec les personnes âgées de l’EHPAD du Port".

Les trois présidents de commissions ont ensuite été élus à main levée :

- Kellyah-Anjalie Mulot-Alamélou, élève de CM1 à l’école Léonide Le Toullec, pour la commission École, citoyenneté et laïcité ;

- Lucas Guidon, élève de CM2 à l’école Paule Legros, pour la commission Environnement et cadre de vie ;

- Théo Grimoire, élève de CM1 à l’école Francis Rivière, pour la commission Sport, loisirs et culture.

Pour rappel, le Conseil municipal des enfants est un outil éducatif qui permet un apprentissage de la citoyenneté adapté à l’âge des enfants. Les jeunes élus auront à gérer des projets avec un budget alloué au CME et se familiariser avec le processus démocratique. Le CME compte 28 élus dont des CM1 siégeant aux côtés des CM2 afin d’assurer une continuité des actions.

"En rentrant au Conseil municipal des enfants, vous devenez des ambassadeurs de l’action municipale auprès des adultes et auprès des autres enfants. Vous aurez pour cela à expliquer aux autres ce que vous faites dans les commissions et au sein du Conseil municipal des enfants", a rappelé le Maire, Olivier Hoarau, après avoir félicité l’ensemble des candidats.