Dans le cadre de l’inauguration du mail Alain Péters, la circulation et le stationnement de tous types de véhicules motorisés (sauf véhicules de secours et autorisés) sont interdits par arrêté municipal, sur la rue Bertho, depuis le jeudi 20 avril 2023, de 6h à 22h, mais aussi vendredi 21 et samedi 22 avril 2023 de 6h à 23h. Les usagers devront se conformer à la signalisation temporaire mise en place à cet effet. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)