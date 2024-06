Le Port fête la famille au Jardin d'enfant

Renforcer les liens parents-enfants à travers des activités, c’était l’objectif de cet après-midi festif organisé au jardin municipal du Port, le mercredi 12 juin 2024. Nous publions ci-dessous le post de la ville du Port (Photo : Le Port)

Initié dans le cadre de la fête des mères et de la fête des pères, ce moment placé sous le signe de la famille a été l’occasion pour parents et enfants de confectionner des cadeaux, de partager la joie de créer ensemble des petites attentions et de beaux souvenirs.

Après un goûter fait-maison, place aux différents ateliers : empreinte des mains, bracelet de famille, maquillage henné et coiffure.

Grâce à l’atelier jardinage, chacune des 60 familles est repartie avec un pot décoré et une plante issue de la pépinière municipale qu’elle fera grandir chez elle.