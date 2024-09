Le Port : inauguration du local des Compagnons Bâtisseurs

Ce jeudi 29 août 2024, a été inauguré le local des Compagnons Bâtisseurs situé dans le quartier des Titans par la ville du Port. Le rôle clé des Compagnons Bâtisseurs est d'apporter des solutions concrètes aux défis de l'habitat et de l'insertion professionnelle. Nous publions le post ci-dessous(Photo : Ville du Port).

Depuis 2019, grâce à une convention avec la ville du Port afin de lutter contre le "mal-logement", les Compagnons Bâtisseurs, réalisent, chaque année, 10 chantiers d’Auto Réhabilitation Accompagnée sur le parc LTS de la Ville et environ 80 "dépannages pédagogiques" sur le parc des bailleurs sociaux.

Situé au Résidence Quatre Epices, RDC BAT 1 au 23 Rue Eugene Dayot 97420, Le Port, ce local permettra aux habitants de bénéficier de dépannages pédagogiques, ateliers de bricolage, informations collectives et d’un accompagnement social personnalisé. Il abrite aussi une outilthèque pour le prêt des outils aux familles.

Ce projet s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration de l'habitat et de l'insertion professionnelle dans les quartiers prioritaires. Il est co-financé par la ville, l’État et les bailleurs sociaux (SEMADER, SHLMR, SODIAC, et SIDR) via l’ATFPB (abattement de la Taxe foncière sur les propriétés bâties).