Le Port : installation d'une oeuvre d'art au sein du Parc Boisé

Le Conseil municipal de la ville du Port s’est réuni ce mardi 2 mai 2023 sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. Subventions aux associations sportives, installation d'une oeuvre au Parc Boisé... Nous publions ci-dessous le compte rendu de leurs principales délibérations. (Photo d'illustration : ville du Port)

- Installation d’une œuvre au Parc Boisé -

Les élus ont validé une convention de partenariat entre la ville du Port et le Centre National des Arts Plastiques (CNAP). Le CNAP est un acteur incontournable, au plan national, de la politique culturelle pour l’émergence de nouvelles formes d’arts visuels contemporains, notamment autour de deux volets.



Le premier vise à accompagner des artistes dans le cadre d’un programme dénommé "SUITE". Un artiste est désigné et bénéficie, en résidence à la Friche, des conditions de l’expérimentation, de la production et de l’exposition pour son œuvre, pendant une année.



Le deuxième volet porte sur la commande d’œuvres artistiques contemporaines, temporaires et ré activables, destinées à être installées sur l’espace public pour un accès direct au public. Les artistes identifiés peuvent ainsi réaliser des projets dont l’ampleur, les enjeux ou la dimension nécessitent des moyens inhabituels. Dans ce cadre, une œuvre de l’artiste Chourouk Hriech intitulée "Plateau du ciel" sera installée dans le Parc Boisé, fin mai 2023.

- Licence sportive pour tous -

Dans le cadre du dispositif d’aide "licence sportive pour tous", les élus ont approuvé l’attribution de subventions à 9 associations pour 195 dossiers individuels, au titre de la saison sportive 2022-2023. Le maire, Olivier Hoarau, a rappelé que ce programme mis en place en 2019 a pour objectif de venir en soutien aux familles les plus nécessiteuses, en permettant l’inscription des enfants à une activité sportive dans un club du Port.

- Bilan du projet de renouvellement urbain -

Le conseil municipal a approuvé le bilan des actions de concertation et de communication ainsi que le lancement des procédures légales obligatoires dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur les quartiers Ariste Bolon et SIDR Haute (2 044 logements).



Les termes de la convention permettant à la ville de déléguer la maitrise d’ouvrage à la SPL Grand Ouest pour la réalisation du "Pôle socio-éducatif Ariste Bolon" ont également été validés. Le pôle sera construit sur le foncier de l’ancienne opération Herbert Spencer. Un concours d’architecte sera lancé pour sa conception et sa réalisation. La parcelle de plus de 12 000 m² accueillera également le groupe scolaire Ariste Bolon et une place centrale équipée d’un plateau sportif.



M. Olivier Hoarau a insisté sur "la nécessité de mettre du neuf, de réhabiliter, de reconstruire et de libérer du foncier pour permettre à des familles de construire leur case à terre. Le programme de renouvellement urbain va aider à changer l’image de la ville du Port, rajouter aussi des espaces de respiration".

L’édile a également fermement regretté que "certaines personnes en mal de reconnaissance" viennent parasiter, à des fins personnelles et politiciennes, les relations et les actions envers les habitants du quartier.



S’agissant de la Maison de Quartier (Quartiers Lépervanche, Vergès, Voie triomphale – ANRU 1), le maire a affirmé avec force "qu’il est temps de régler le fonctionnement de la structure, de revoir complètement le projet afin que le quartier et les familles retrouvent calme, sérénité, partage de l’espace et en finir avec une appropriation des lieux par certains au détriment de tous les habitants".



Sur l’état d’avancement des chantiers au 1er mai 2023, on retiendra parmi les travaux réalisés : le démolitions d’Herbert Spencer (144 logements SEMADER), des logements Hibiscus et Cotur 3 (SHLMR) et la réhabilitation de Port 209 (Flora Tristan SIDR).



Les travaux en cours concernent :

• Port 15 (87 logements SIDR) : Relogement en cours. 52 familles relogées.

• Rico Carpaye (100 logements SEMADER). Relogement en cours. 27 logements vacants.

• Requalification de l’avenue Roméro (février-décembre2023)

• Réhabilitation / résidentialisation de Port 212 (27 logements SIDR)

• Démolition de 8 logements individuels SHLMR (ilot test)

- Rapport CRC sur le TCO -

Le conseil municipal a pris acte du rapport d’observations définitives de la Cour Régionale des Comptes (CRC) sur les comptes et la gestion du TCO concernant la compétence "mobilité transport". La CRC relève que des missions tels que le covoiturage, la création, l’aménagement de voiries et parc de stationnement d’intérêt communautaire et les mobilités actives (vélo) ont été peu investies par le TCO.

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) tarde également à se déployer. Point de vigilance aussi sur les risques encourus par le TCO du fait du déficit, depuis 2019, de la SEMTO et de sa filiale TRANSREO, deux prestataires dans le cadre du groupement titulaire de la Délégation de Service Public.