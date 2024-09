Le Port : installation du comité de pilotage du projet Portes de l’Océan

Ce lundi 9 septembre 2024, la ville du Port réunis avec les différents acteurs du comité de pilotage ont lancé le projet urbain intitulé "Portes de l'Océan". Ue projet qui comprend : le premier Waterfront de La Réunion, des espaces d’activités, de commerces, de loisirs et de logements autour de la darse de plaisance. La première tranche du projet comprend un hôtel trois étoiles de 88 chambres, exemplaire en matière de qualité environnementale et de développement durable ainsi qu’une crèche, un restaurant gastronomique et un parking. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville du Port)