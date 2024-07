Des artistes et des scènes dans toute la commune pour Jazz dann Port

Du samedi 1er août au dimanche 4 août 2024, la ville du Port propose une (re)découverte l'univers de la musique jazz à travers un plateau d'artistes locaux et internationaux. Différentes scènes ont été installés sur le territoire de la commune. L'occasion de profiter d'une myriade de spectacles gratuits et payants (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Le festival jazz dann Port, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux horizons musicaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'un an avant, dans les écoles et centres de loisirs de la commune nous avons lancé groove dann Port, pour habituer les enfants à cette ouverture musicale", explique Olivier Hoarau maire du Port.

"Jazz dann Port c'est un évènement populaire qui réunit tous les Réunionnais sans distinction et pour permettre cela il y a de très nombreux concerts pour tous les goûts et tous les portes-monnaie, on a de nombreux concerts gratuits", rappelle-t-il. Regardez

- Programme du week-end -

Au programme 20 concerts dont 12 gratuits, avec 144 artistes locaux et internationaux réunis sur 5 scènes et 1 village du festival. Installé au cœur du festival, square Pierre Sémard et place des Cheminots, ce village ouverts les 2 et 3 août de 16 à 21h prévoit des animations, des démonstrations et initiations ainsi qu'un espace restauration.

Le jeudi 1er août, sur la scène sunset rue François de Mahy tous les concert sont gratuits :

- 18h00 : Natalie Natiembé

- 18h30 : Batuk lo Port

- 18h45 : Fulu Miziki Kolektiv

- 19h45 : Nola French Connection

- 20h45 : Votia "hommage à Gramoun Lélé"

Le vendredi 2 août :

- 18h00 : scène banyan - Gael Rakotondrabe Trio (gratuit)

- 19h30 : scène la friche - Dhafer Youssef (prévente 25 euros / sur place 30 euros)

- 21h00 : gransen - Shibuuya! (gratuit)

- 21h00 : kabardock - Alfredo Rodriguez

- 22h30 : gransen - Pix'L and guest (gratuit)

Le samedi 3 août :

- 18h00 : scène banyan - Antonio Lizana (gratuit)

- 19h30 : scène la friche - Richard Bona 5tet (prévente 25 euros / sur place 30 euros)

- 21h00 : gransen - Yémi Aladé (gratuit)

- 21h00 : kabardock - Kutu (prévente 25 euros / sur place 30 euros)

Le dimanche 4 août :

- 18h00 : scène la friche - Robin Mickael (tarif 50 euros + Avishay Cohen)

- 18h00 : scène la friche - Avishay Cohen (tarif 50 euros + Robin Mickelle)

- 18h00 : scène sunset - Teddy Baptiste 4Tet (gratuit)

- 19h30 : scène sunset - Ultimaloya (gratuit)

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com