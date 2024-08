Jeux paralympiques : le Port apporte son soutien aux athlètes péi

Du 28 août au 8 septembre 2024, la ville du Port décide de soutenir les trois para-athlètes réunionnais et plus particulièrement Dimitri Pavadé qui jouera lors des Jeux paralympique à Paris, ancien docker, natif du Port. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Lors des Jeux paralympique de 2024, la ville du Port décide de soutenir Gaël Rivière qui fait partie des Bleus du cécifoot, Dimitri Pavadé super ambassadeur des relais de la flamme olympique et para olympique et médaillé d’argent aux JO de Tokyo et Laurent Chardard, qui sera au départ du 50m papillon S6.

En attendant le début des compétitions, place ce mercredi à la cérémonie d’ouverture de ces Jeux paralympiques. Allez la France !