Le Port : Johannick Futol en route vers la Coupe du monde master 2024

Faisant la fierté de la ville du Port, le portois de 39 ans, Johannick Futol est sélectionné sur 40 joueurs pour la Coupe du monde 2024, afin de rejoindre les 18 Bleus des France Masters de hockey sur gazon en Afrique du Sud du 10 au 21 octobre 2024. Nous publions le post ci-dessous.( Photo: La ville du Port )

La ville du port tenait à soutenir le portois Johannick Futol qui est en route vers la coupe du monde master 2024 au hockey sur gazon.

Il fait partie des 18 Bleus des France Masters hockey, retenu sur 40 présélectionnés. "C’est une fierté personnelle, car cela fait 30 ans que je fais du hockey. Je suis le premier Réunionnais sélectionné pour une Coupe de monde et j’espère que ça mettra un peu plus en lumière cette discipline olympique et ramener plus de jeunes vers les terrains. Cette sélection montre que les Réunionnais brillent dans toutes les disciplines, même les moins médiatiques" a confié le joueur de 39 ans.

Meilleur buteur du championnat local depuis pratiquement une décennie, le joueur est resté fidèle à USPG Hockey le Port - la Réunion, le club le plus titré de La Réunion. Il a 9 ans lorsqu’il découvre la discipline au stade Lambrakis. Très vite, il est appelé en sélection de La Réunion puis intègre, un programme sports-études en métropole. Johannick Futol- Johf Futoll devient Champion de France Elite (senior) en 2002, dispute des Coupes d’Europe et enchaine sur le championnat de France National 1 avec Nantes. De retour au pays en 2014, il joue et coache aussi pendant plusieurs saisons le club de la ville du Port. Champion en titre, l’USPG a terminé 3ème au Championnat de France 2023/2024.

Pour préparer le mondial Masters +35 ans, Johannick Futol va rejoindre l’équipe de France à Paris pour disputer ce week-end deux matchs de préparation.