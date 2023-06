Le Port : journées portes ouvertes à la Pépinière municipale

Face à l’enjeu de taille de préserver les abeilles, la ville du Port multiplie ses actions. A l’occasion, des APIdays, journées nationales de l’abeille, la ville ouvre au public les portes de sa pépinière le jeudi 15 et vendredi 16 juin prochain. L’objectif: sensibiliser et informer sur l’importance des abeilles dans notre écosystème. Nous publions le communiqué ci-dessous,(Photo: ville du Port)

La Ville du Port s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au développement durable afin d’améliorer le cadre de vie des Portoises et Portois, et de protection de l’environnement. Aussi face à l’enjeu de préservation des abeilles dont la population ne cesse de chuter, la Ville a fait le choix de s’engager auprès de l’union nationale de l'apiculture française (UNAF).

En 2013, la commune a été la première de l’île à s’engager avec l’UNAF et à signer la charte "Abeille, sentinelle de l’Environnement". Suite à cette signature, des ruchers ont été installés sur le Port : 3 ruchers devant la Mairie et 7 ruchers à la Pépinière Municipale. Par le biais de ce partenariat, la commune soutient l’UNAF dans ses actions de lutte en faveur des abeilles.

Dans la continuité de ces actions, les Apidays reviennent pour une 14e édition. Des journées dédiées aux abeilles qui se traduisent par deux temps forts au sein de la Pépinière Municipale du Port, rue Pernic :

- 15 juin : une journée découverte dédiée aux scolaires de la Ville. Les jeunes seront ainsi sensibilisés au rôle des abeilles à travers la rencontre d’apiculteurs et des ateliers pédagogiques. Et pour développer leurs papilles gustatives, les enfants pourront déguster des recettes élaborées à partir du miel du Port et préparées par le service de restauration.

- 16 juin : une journée portes ouvertes dédiée au grand public de 9h à 11h30. Une matinée de découverte et de sensibilisation à l’importance des abeilles et de l’apiculture à travers des rencontres, animations, visites de ruchers et autres dégustations (Entrée gratuite / Places limitées / Réservation obligatoire au 0262 42 15 63).

Forte de son engagement, la commune du Port est fière d’être un médiateur local en faveur des abeilles.