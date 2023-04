Le Port : l'accueil dans les écoles perturbé à cause de la grève

La ville du Port informe les parents d'élèves que le service minimum d'accueil, de restauration, de surveillance de pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés ce jeudi 6 avril 2023 en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. La mairie invite les parents à s'informer auprès de la direction de l'école et prendre leur dispositions en cas de perturbations. La crèche Isnelle Amelin et le jardin d'enfants municipal ne pourront pas assurer l'accueil des enfants.