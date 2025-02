Le Port : l'école d'architecture devient l'école nationale supérieure d’architecture de La Réunion

Dans un communiqué, le maire du Port Olivier Hoarau annonce sa "très grande satisfaction" après avoir pris connaissance du décret paru ce mercredi 5 février 2025, instituant l'école d’architecture du Port, École nationale supérieure d’architecture de La Réunion. Il s'agit de la toute première Outre-mer et de la 21ème en France. (Photo : www.imazpress.com)

Le maire du Port assure que "c’est l’aboutissement d’un long processus et d’un combat de longue haleine". Olivier Hoarau félicite le directeur de l'école, Pierre Rosier.

"Il a su, à la fois, convaincre sa tutelle, le Ministère de la Culture, tout en développant avec ses équipes un enseignement de très grande qualité à l’esprit d’excellence et au rayonnement international", écrit le premier édile de la commune.

Et Olivier Hoarau de conclure : "J’adresse une pensée particulière aux étudiants qui vont bénéficier de ce nouveau statut. Bravo encore à tous, et vive La Réunion de l’excellence qui gagne et qui prend son destin en main."

