Le Port : l’heure est au repas de Noël dans les cantines

C’est une tradition respectée. Ce jeudi 12 décembre 2024, place à la dégustation du repas de Noël dans les 27 écoles de la ville du Port. L’occasion pour les marmailles d’apprécier un repas élaboré, avec le même soin chaque jour, par une nutritionniste et les chefs du service restauration scolaire de la ville. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le port)

Pour ce Noël, le repas se voulait gourmand et festif tout en conservant une qualité nutritionnelle. Dans les assiettes des enfants : hanches de poulet frais rôti, émincé de palmiste, pomme duchesse, sauté de chouchou et carotte et en dessert ananas victoria au coulis de mangue sans oublier l’incontournable figurine du père Noël en chocolat.

Cette année encore, le menu a été très apprécié par les élèves notamment à l’école Gervais Barret.

Les équipes de la cuisine centrale, composées de 44 personnes étaient à pied d’œuvre depuis 4h30 ce jeudi matin, comme chaque jour, afin de concocter le repas avant sa livraison dans les écoles où les agents de la ville ont assuré le service.