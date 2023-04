Le Port : la commune fête ses 128 ans avec "Nout Fonnkér"

Pour l'anniversaire de la ville du Port, ses 128 bougies, la commune organise du jeudi 20 au samedi 22 avril 2023, une séries d'animations : expositions, concerts, urban sport, mais aussi l'inauguration du mail Alain Peters (ancienne rue de La Poste) et une médiation sur l’histoire de la ville. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

- Le programme des festivités -

Jeudi 20 avril : Afterwork Sunset Les Terrasses de Mahy avec Dj Detroizafer - jazz underground aux sonorités de l’Océan Indien, Guache l’un des artistes phares de la nouvelle scène street art en Colombie et Kombo pour un mélange de maloya, jazz et rock.

Vendredi 21 avril : inauguration du mail Alain Péters (ex Rue de la Poste) à partir de 17h. Place ensuite aux show et battle de hip hop, performance live de l’artiste plasticien et muraliste colombien Guache. Dès 20h retrouvez David Saman et à 21h le Groupe Basilik qui revisite le répertoire d’Alain Péters.

Samedi 22 avril : journée d’animations avec médiation sur l’histoire de la ville, ateliers culturels, contes, danses, performance live, concerts, exposition (Square Pierre Sémard, La Friche, Théâtre sous les Arbres et Mail Alain Péters). Dès 21h concert de Zanmari Baré.

Retrouvez ici tous les détails des animations proposées pendant ces trois jours.

- Le zistoir -

128 ans, c'est l'âge de la commune du Port. Sa création remonte au 22 avril 1895, après la construction d'un port à la Pointe des Galets, situé à l'embouchure de la Rivière éponyme.

"Le vaste chantier démarré en 1879 durera sept ans et emploiera plus de 8000 personnes, des Réunionnais venant des quatre coins de l’île mais aussi des Indiens, des Malgaches, des Egyptiens, des Somalis…" peut-on lire le site internet de la commune.



"La Pointe des Galets, jusque-là rattachée administrativement à la commune de La Possession, est érigée en commune à part entière et se nomme "Le Port". La commune compte alors un peu plus de 2000 habitants", détaille la commune. Il s'agit également de la plus petite commune de l'île avec "seulement" 1660 hectares.

Ville qui évolue très vite de part son activité portuaire et ferroviaire, Le Port deviendra aussi "le berceau du syndicalisme Réunionnais" avec "une forte tradition des luttes ouvrières".