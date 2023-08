Le Port : la Maison du Citoyen rouvre ses portes

Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, la Maison du Citoyen du Port avait été victime de pillage et d’incendies lors de violences urbaines. Ce mercredi 3 août, le lieu ouvre ses portes après trois semaines de travaux qui auront coûté 40.000 euros. La mairie attend un financement de l’État suite à la loi d’urgence. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Le Port)

Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, la Maison du Citoyen du Port – Point d’Accès au Droit a été la cible de pillage et d’incendies lors de violences urbaines, privant ainsi les Portois de services et conseils essentiels. Le Maire du Port, Olivier Hoarau avait affirmé sa volonté de rouvrir ce site de proximité au plus tôt.

En ce mercredi 3 août 2023, après trois semaines de travaux intensifs et l’engagement des différents services de la Municipalité, c’est chose faite en présence du Maire, Olivier Hoarau, des élus de la Ville, de la Sous-préfète, Sylvie Cendre, et des différents partenaires. La Maison du Citoyen réhabilitée accueille de nouveau le public.

"Nous avons souhaité une réouverture rapide pour lancer un message d’espoir : le service public n’abandonne jamais ses citoyens... Ce point d’accès au droit est un maillon essentiel de notre politique de proximité" a rappelé le Maire, avant de compléter que "la confiance ne se décrète pas : elle se construit par des actes et non par des paroles. Il est indispensable de construire la cohésion sociale, briser le cercle infernal des inégalités sociales et de la pauvreté, s’attaquer aux déterminismes sociaux par l’éducation, la formation, l’emploi...".

Sylvie Cendre a conclu en réaffirmant à la Ville le soutien complet et indéfectible de l’État.

Pour rappel, la Maison du Citoyen, créée en 1993, obtient la labellisation Point d’Accès au Droit sous l’égide du Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD), en 2016. Cet équipement de proximité accueille en moyenne 5000 personnes par an et abrite différents services tels que les permanences gratuites d’avocat, de conciliateur de justice, des conseillers du Service Pénitentiaire d’Insertion et de la Probation. Elle accueille également des associations telles que l’Association Réunionnaise pour l’Aide Juridique aux Familles et aux victimes et l’Association d’Aide, de Protection de l’Enfance et de la Jeunesse.

Ce Point d'Accès au Droit, plébiscité par la population portoise et des communes voisines, participe au maintien de la paix sociale, contribue à la réinsertion professionnelle des sortants de prison et sert de lieu de rencontre entre tous ceux qui participent, de près ou de loin, à la prévention ou au traitement de la délinquance (en baisse de 26% depuis 2014 sur le territoire portois).

Le montant global des travaux de remise en état de la Maison du Citoyen s’élève à 40 000 euros, avec un financement attendu de l’État suite à la loi d’urgence.