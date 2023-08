Le Port révèle ces nouvelles oeuvres à ciel ouvert

Dans le cadre du projet Ville Musée, un vernissage s'est tenu ce mercredi 30 août 2023 dans l'enceinte de la résidence Rodin au Port. Une occasion de présenter les fresques murales réalisées sur le thème de l’environnement au terme d’une semaine d’actions artistiques menées avec les habitants, les enfants et les élèves du quartier (photo : Le Port)

Le Port est une Ville surprenante, qui cache un patrimoine historique fort s’ouvrant sur la culture et le street-art.

Le dispositif Ville Musée, initié par Le Port avec le Village Titan, a été déployé en 2015. Il vise à créer des conditions favorables à la création artistique, à favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture ou encore à préserver et à valoriser notre patrimoine. Aussi, plus d’une quarantaine de façades d’immeuble disséminées dans toute la Ville sont recouvertes d’œuvres faisant du Port, une galerie à ciel ouvert. Le parcours Ville Musée de la Ville du Port se prolonge aujourd’hui avec une étape à la Rivière des Galets.

Au terme d’une semaine d’actions artistiques menées avec les habitants, les enfants et les élèves du quartier, de nouvelles œuvres ont été réalisées à la Rivière des Galets par Gorg One, Oneshoz (artiste et enseignant de dessin à l’ESAR), Yann Le Gall, Polino (artiste du quartier Place Rodin), Jean-Bernard M’Radamy (artiste et agent de la Ville). Ces fresques sur la thématique de l’environnement naturel sont exposées à ciel ouvert dans l’enceinte du groupe d’habitation « Place Rodin », en collaboration avec le bailleur social Semader, propriétaire de la résidence afin d’embellir des espaces de vie et d’initier différents publics à la culture.

Cette expérience déjà réalisée dans d’autres quartiers a montré que l’embellissement des espaces de vie avec le concours des artistes permet d’installer un changement de regard des habitants eux-mêmes sur leur propre quartier.

L’objectif commun des artistes, des médiateurs et des partenaires est de mettre en lumière ce lieu et d’offrir aux familles une ambiance harmonieuse et colorée de leur espace de vie.

Par ailleurs, la Direction Culture et Patrimoine de la Commune intervient sur la partie médiation du projet jusqu’au 17 septembre : des ateliers et visites sont organisés notamment à destination des scolaires.

À noter que d’autres circuits permettent de (re)découvrir la Ville du Port autrement :

- Circuit « Patrimoine » qui vous emmène à la découverte de lieux et du patrimoine historique de la Ville avec une quinzaine d’arrêts et des bornes avec QR code ;

- Circuit « Pié d’bwa » pour mieux connaître les arbres remarquables du Port, qui cache un poumon vert riche d’histoires.