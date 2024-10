Le Port : la ville accueillera la seule École nationale supérieure d’architecture de plein exercice de l’Outre-Mer

Le conseil municipal du Port s’est réuni ce mardi 1er octobre 2024 sous la présidence du maire Olivier Hoarau. 15 affaires étaient inscrites à l’ordre de jour. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Le Port)

École nationale supérieure d'architecture



Les conseillers municipaux ont validé les termes du contrat d’objectifs, de moyens et de performances COMP 2025 – 2029 de l’ENSA La Réunion. Le Port accueillera en effet, la seule École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de plein exercice (à compter du 1er janvier 2025) de l’Outre-Mer.

Le COMP est un document fondateur qui permet à l’ensemble des acteurs et partenaires d’avoir une visibilité sur les politiques d’enseignement et de la formation menées au sein de l’École, sur son projet scientifique ainsi que les moyens de son fonctionnement. Ce contrat servira de base de référence pour établir, par les parties signataires, une évaluation des actions mises en œuvre. Il s’agissait également lors de cette séance de désigner le représentant de le Ville qui siégera au sein du conseil d’administration de l’ENSA.

Attribution de subvention

Les élus ont approuvé l’attribution de 27.950 euros de subventions de fonctionnement à 10 associations sportives (basket-ball, judo, football, rugby, Sport adapté, athlétisme, natation, boxe) dans le cadre du programme d’aide "Licence sportive pour tous" pour la saison 2023-2024. Par ailleurs dans le cadre de la campagne associative 2024, une subvention complémentaire en fonctionnement est accordée à l’Association Formation et Loisirs des Jeunes. Cette somme aidera à cofinancer avec le Contrat de Ville, l’action "Les 4 éléments du citoyen en devenir".

Réalisation des espaces publics - Portes de l'Océan

Le conseil municipal a validé le Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2023 (CRAC) portant sur les études et la réalisation des espaces publics de l’opération d’aménagement "Les Portes de l’Océan". Mission confiée à la Société Publique Locale (SPL) Grand Ouest. Le bilan global de l’opération, plus de 12M d’euros reste inchangé par rapport au bilan initial. La réalisation et la requalification des espaces publics portent sur les rues Evariste de Parny, Amiral Bosse, des venelles, l’aménagement du talus en interface entre la ville et la darse, et la création de parvis et de belvédères.

Le maire a rappelé que les travaux de construction de logements, bureaux et restaurant, avec vue panoramique devraient démarrer en 2025. "Au-delà, du projet de construction, la population va être amenée à découvrir cet espace de promenade, d’aller au plus près de la DARSE. Depuis le temps que les Portois attendent d’être en face de la mer, un lieu toujours un peu fermé, la population aura maintenant accès à tout cet espace aménagé. C’est un choix que nous avons fait", a fait ressortir Olivier Hoarau.