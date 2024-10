Le Port : la Virtual Regatta fait escale à La Réunion

Course de voile virtuelle

Les skippers virtuels du Globe 40 poursuivent leur incroyable tour du monde et s'apprêtent à franchir la ligne d'arrivée de l'étape 2... ici, à La Réunion. Après avoir quitté les eaux du Cap-Vert, ils se dirigent vers notre île. Nous partageons ci-dessous le post (Photo : www.imazpress.com)

Vous aussi, suivez cette course haletante depuis chez vous et vibrez au rythme de l'océan en rejoignant la Virtual Regatta : participez à cette étape 100% virtuelle et plongez dans l'univers palpitant de la voile !