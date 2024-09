Le Port lance l'opération "Démakot la mer"

Le samedi 21 septembre 2024, le Club Nautique Portois organise une journée d’action éco-citoyenne intitulée "Demakot la Mer", dans le cadre du World Cleanup Day 2024. Cette manifestation invite les propriétaires de voiliers à participer à une opération de nettoyage des déchets en mer. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo Déchets plastiques photo RB imazpress)

La Base Nautique des Mascareignes (BNM) proposera au cours de cette journée une sensibilisation à la pollution en mer à son public de jeunes navigants.

Le Club Nautique de Saint-Paul (CNSP) participera également à cette journée.

Programme de la journée

● 9h00 : Accueil des participants au Club Nautique Portois avec un petit déjeuner.

● 10h00 : Briefing des bateaux et distribution des épuisettes pour la collecte.

● 11h00 : Départ en mer pour une navigation entre la Possession et la Baie de Saint-Paul.

● 17h00 : Retour au Port de la Pointe des Galets pour le tri des déchets récupérés.

Cette journée a pour but de sensibiliser les navigateurs et les réunionnais à la pollution marine tout en mobilisant les participants à agir concrètement.

Armés de leurs épuisettes, ils sillonneront les eaux réunionnaises de la Possession à la Baie de Saint-Paul pour ramasser les déchets flottants. L’initiative, qui se veut citoyenne et conviviale, récompensera les bateaux ayant collecté des déchets selon plusieurs catégories :

- le bateau ayant ramené les déchets les plus insolites

- le bateau ayant ramené le plus gros déchet

- le bateau ayant ramené le plus grand nombre de déchets

- le bateau ayant ramené le plus de plastique

- le bateau ayant ramené au moins un déchet provenant d’un autre lieu que La Réunion.

Des lots attractifs, offerts par les partenaires de l’événement, Cap Bourbon, Runshark et Tropical Factory, récompenseront les participants, des épuisettes seront également distribuées à chaque voilier.

L'événement est ouvert à tous les voiliers habitables. Les inscriptions se font directement auprès du Club Nautique Portois. Pour plus d’informations, les participants peuvent contacter le club : mail : cnp974@gmail.com ou formel_2@msn.com - Téléphone : 06 92 04 01 49

Cette journée est également soutenue par l’Agence Nationale du Sport, la Ligue Réunionnaise de Voile, le Territoire de l’Ouest, les Ports de Plaisance de l'Ouest.